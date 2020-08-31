Диетолог назвала самый безопасный чай для кормящих мам

Чай нередко называется специалистами как одна из более здоровых альтернатив кофе и энергетиков, однако не всегда и не для всех он станет одинаково полезным, если не знать особенностей разных сортов. Об этом рассказала врач-диетолог Аида Киримова в интервью "Вечернему Волгограду".

По её словам, на самом деле разновидностей чая гораздо больше, чем просто черный и зелёный. В пример она приводит чай пуэр, который отличается большим количеством витаминов и микроэлементов в составе и считается элитным благодаря насыщенному вкусу и аромату.

– Этот сорт чая относится к крепким видам, нарушать технологию и выдерживать заварку дольше положенного времени опасно для здоровья. Есть и противопоказания: высокая температура тела, беременность, глаукома, гипертония, мочекаменная болезнь, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, – сказала Киримова.

Его также не стоит давать детям до трёх лет и пить на ночь из-за тонизирующего эффекта. Однако последнее, в свою очередь, важно для гипотоников – пуэр возвращает бодрость и физические силы. Он помогает при изжоге, "вялом" желудке, ряде заболеваний ЖКТ, а также не противопоказан людям с язвой и гастритом, поскольку не повышает кислотность в желудке.

Диетолог отмечает, что даже с учётом свойств пуэра, лучшим решением станет китайский улун, поскольку в нём содержится так же много витаминов, он положительно влияет на метаболизм, способствует похудению и наращиванию мыщц и не вызывает аллергию. Однако он противопоказан людям, страдающим язвами органов пищеварения и гастритами в период обострения болезни и лучше отказаться от улуна при заболеваниях почек и камнеобразовании в них.

– Мамам, кормящим грудью, принесут пользу одна-две чашечки некрепкого напитка: чай улун вызывает прилив молока, – продолжает Киримова.

Специалист также положительно отзывается о каркаде, при правильном приёме он улучшает состояние здоровья, содержит много полезных веществ. Но противопоказан при язве желудка, 12‑пёрстной кишки, атеросклерозе средней и тяжёлой степени, а также бессоннице. Красный чай также может нанести вред, если пить его сильно горячим и повредить слизистую. Слишком холодный каркаде провоцирует застой слизи в ЖКТ, а слишком крепкий провоцирует мигрени и повышает раздражительность.