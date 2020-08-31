"Газпром" выплатил 100 миллиардов рублей польской компании по решению Стокгольмского арбитража

"Газпром" выплатил польской нефтегазовой компании PGNiG сто миллиардов рублей по решению Стокгольмского арбитражного суда. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.
— Также во втором квартале "Газпром экспорт" осуществил выплату польской компании PGNiG ста миллиардов рублей в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, — отметил он.
"Газпром" обжаловал в суде штраф Польши из-за "Северного потока — 2"Претензии были от заграничного антимонопольного ведомства в связи с финансированием проекта.
При этом Иванников добавил, что данная выплата никак не повлияет на процесс обжалования этого решения и не нанесёт ущерба позиции компании.
— "Газпром экспорт" продолжает обжалование этого решения Стокгольмского арбитража, и перечисление средств не влечёт ущерба нашей позиции в ходе обжалования, — подчеркнул глава финансово-экономического департамента "Газпрома".
В конце марта представители польского энергетического концерна PGNiG заявили, что выиграли арбитражное разбирательство с "Газпромом" по ценам на голубое топливо. Поляки утверждали, что цена на газ, который идёт по газопроводу Ямал — Европа, является завышенной. По их словам, сумма компенсации составляет 1,5 миллиарда долларов. Позже "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитражного суда о снижении контрактной цены на газ, который поставляется на территорию Польши.