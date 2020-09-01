Сообщение о "минировании" памятника Кобзону на Востряковском кладбище оказалось ложным

Поступившее в экстренные службы сообщение о "минировании" памятника российскому певцу Иосифу Кобзону возле его могилы на Востряковском кладбище в Москве, не подтвердилось. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

– Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества у памятника Иосифу Кобзону не обнаружены, информация об угрозе его взрыва ложная, – приводит агентство слова сообщения.

По информации журналистов, в настоящее время проверка места завершена.