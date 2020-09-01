Сообщение о "минировании" памятника Кобзону на Востряковском кладбище оказалось ложным

Поступившее в экстренные службы сообщение о "минировании" памятника российскому певцу Иосифу Кобзону возле его могилы на Востряковском кладбище в Москве, не подтвердилось. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Уникальное фото Кобзона выставили на продажу за 130 миллионов рублейОднако рассказать историю создания редкой фотографии автор объявления не смог.
– Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества у памятника Иосифу Кобзону не обнаружены, информация об угрозе его взрыва ложная, – приводит агентство слова сообщения.
По информации журналистов, в настоящее время проверка места завершена.
Как ранее сообщал Лайф, памятник появился на Востряковском кладбище, где покоится тело Кобзона, в первую годовщину смерти артиста. Он умер 30 августа 2018 года в Москве, в возрасте 80 лет, проведя последние дни в реанимации. Похороны состоялись 2 сентября. Макануне неизвестный сообщил о "минировании" монумента.