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Сообщение о "минировании" памятника Кобзону на Востряковском кладбище оказалось ложным

Отмечается, что к настоящему моменту проверка объекта окончена.

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Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС

Поступившее в экстренные службы сообщение о "минировании" памятника российскому певцу Иосифу Кобзону возле его могилы на Востряковском кладбище в Москве, не подтвердилось. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Однако рассказать историю создания редкой фотографии автор объявления не смог.

Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества у памятника Иосифу Кобзону не обнаружены, информация об угрозе его взрыва ложная, – приводит агентство слова сообщения.

По информации журналистов, в настоящее время проверка места завершена.

Как ранее сообщал Лайф, памятник появился на Востряковском кладбище, где покоится тело Кобзона, в первую годовщину смерти артиста. Он умер 30 августа 2018 года в Москве, в возрасте 80 лет, проведя последние дни в реанимации. Похороны состоялись 2 сентября. Макануне неизвестный сообщил о "минировании" монумента.

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