Замглавы украинской делегации в группе по Донбассу внесли в базу "Миротворца"

Экс первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, ныне первый заместитель главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, был включён в список скандально известного интернет-портала "Миротворец". Об этом сообщает Strana.ua.

— Провокатор. Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни на Украине, — говорится в "досье" Фокина на сайте.

Помимо этого "обвиняется" политик также в попытках "легализовать" стороны конфликта на Донбассе, а также в манипуляции информацией, которая имеет общественное значение, и во многом другом. Далее на портале опубликованы цитаты из последнего интервью Фокина.

В нём он, в частности, заявил о необходимости "взаимных уступок", а в качестве решения предлагал объявить всеобщую амнистию и провести выборы, а также разрешить вопрос с особым статусом отдельных районов, а лучше Донбасса в целом. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокацией, а глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что слова политика не отражают позицию Киева.