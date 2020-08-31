В Минобороны опровергли заявления НАТО о нарушении российским истребителем границ Дании

Полёт российского военного истребителя Су-27, который накануне поднимался в воздух для опознания и перехвата американского бомбардировщика, проходил над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая государственную границу Дании. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее представители НАТО заявили, что российский Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство альянса.

В Минобороны РФ отметили, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения территориальных границ других государств. Как добавили в ведомстве, это "подтверждено средствами объективного контроля".