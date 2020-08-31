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В Минобороны опровергли заявления НАТО о нарушении российским истребителем границ Дании

В военном ведомстве добавили, что это "подтверждено средствами объективного контроля".

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Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Полёт российского военного истребителя Су-27, который накануне поднимался в воздух для опознания и перехвата американского бомбардировщика, проходил над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая государственную границу Дании. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27, — говорится в сообщении военного ведомства.

Российский Су-27 перехватил четыре иностранных самолёта-разведчика над Балтикой

Военные воздушные суда принадлежали Дании, Швеции, Германии и США.

Ранее представители НАТО заявили, что российский Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство альянса.

В Минобороны РФ отметили, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения территориальных границ других государств. Как добавили в ведомстве, это "подтверждено средствами объективного контроля".

Ранее сообщалось, что три российских истребителя Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота поднялись в воздух для перехвата трёх бомбардировщиков США. Их удалось обнаружить в тот момент, когда иностранные воздушные судна приближались к государственной границе России. Уточнялось также, что нарушения госграницы РФ допущено не было.

Манёвр прямо перед носом. Появилось видео, как Су-27 "играли" перед бомбардировщиком США

Американские военные рассказали, что между самолётами было всего около 30 метров.

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