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Неизвестный сообщил о "минировании" памятника Кобзону на Востряковском кладбище в Москве

Данная информация сейчас проверяется полицией.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва памятника советскому и российскому эстрадному исполнителю Иосифу Кобзону, который установлен на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В академии музыки им. Гнесиных открыли памятную доску Кобзону

В церемонии приняли участие государственные и культурные деятели.

Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что на Востряковском кладбище заминирован памятник Иосифу Кобзону, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что в настоящий момент информация проверяется, на место были направлены сотрудники оперативных служб.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Певец был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом со своей мамой. В первую годовщину смерти на кладбище был установлен памятник певцу.

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