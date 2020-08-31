Неизвестный сообщил о "минировании" памятника Кобзону на Востряковском кладбище в Москве

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва памятника советскому и российскому эстрадному исполнителю Иосифу Кобзону, который установлен на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что на Востряковском кладбище заминирован памятник Иосифу Кобзону, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что в настоящий момент информация проверяется, на место были направлены сотрудники оперативных служб.