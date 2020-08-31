Неизвестный сообщил о "минировании" памятника Кобзону на Востряковском кладбище в Москве

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва памятника советскому и российскому эстрадному исполнителю Иосифу Кобзону, который установлен на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В академии музыки им. Гнесиных открыли памятную доску КобзонуВ церемонии приняли участие государственные и культурные деятели.
— Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что на Востряковском кладбище заминирован памятник Иосифу Кобзону, — приводит агентство слова собеседника.
Отмечается, что в настоящий момент информация проверяется, на место были направлены сотрудники оперативных служб.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Певец был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом со своей мамой. В первую годовщину смерти на кладбище был установлен памятник певцу.
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