Более половины жителей Украины выразили своё недоверие президенту Зеленскому

Более половины жителей Незалежной не доверяют действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте украинского Института анализа и прогнозирования.

Уточняется, что в исследовании приняло участие более двух тысяч респондентов из всех городов страны, кроме населённых пунктов ДНР и ЛНР.

По данным опроса, недоверие украинскому лидеру выразило 54,7% граждан, около 39% заявили, что поддерживают нынешнего главу государства. Стоит отметить, что в июле эти показатели составляли 57 и 37,4 процента соответственно.

Кроме того, большинство жителей Украины также не доверяют правительству страны и депутатам Верховной рады. Примерно 76% опрошенных заявили, что не поддерживают работу кабмина, а 79% — что не доверяют парламенту. При этом индекс доверия правительству составил 18,2%, а парламентариям — всего 15,5%.