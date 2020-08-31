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Более половины жителей Украины выразили своё недоверие президенту Зеленскому

Кроме того, абсолютное большинство граждан страны не доверяют правительству и Верховной раде.

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Фото © ТАСС / Иван Николаев

Более половины жителей Незалежной не доверяют действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте украинского Института анализа и прогнозирования.

Уточняется, что в исследовании приняло участие более двух тысяч респондентов из всех городов страны, кроме населённых пунктов ДНР и ЛНР.

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По данным опроса, недоверие украинскому лидеру выразило 54,7% граждан, около 39% заявили, что поддерживают нынешнего главу государства. Стоит отметить, что в июле эти показатели составляли 57 и 37,4 процента соответственно.

Кроме того, большинство жителей Украины также не доверяют правительству страны и депутатам Верховной рады. Примерно 76% опрошенных заявили, что не поддерживают работу кабмина, а 79% — что не доверяют парламенту. При этом индекс доверия правительству составил 18,2%, а парламентариям — всего 15,5%.

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