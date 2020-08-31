ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска, есть погибшие — видео

BREAKING: Israel is bombing Syria (again)— Richard Medhurst 🇸🇾🇵🇸 (@richimedhurst) August 31, 2020
Syrian air defenses intercepted missiles from israeli war planes over southern parts of Damascus. pic.twitter.com/jStsvpASkS
Авиация Израиля нанесла ракетный удар по объектам вооружённых сил Сирии к югу от столицы страны — Дамаска. Как передаёт агентство SANA, большая часть ракет были сбиты системой ПВО, но некоторые достигли цели. Видеозапись атаки была опубликована в соцсетях.
Пятнашки на броне. Могут ли тараны наших и американских машин в Сирии закончиться боемКак полагают эксперты, конфликты российских и американских военных на сирийских дорогах происходят из-за внутренней несогласованности между армией и Национальной гвардией США.
На представленных кадрах видна улица города, по которой едут автомобили. В это время вдалеке в небе появляются две яркие вспышки взрывов. При этом похожие видео публиковали также жители других районов, которые стали свидетелями ночной бомбардировки.
Syrian air defense activity near #Damascus against reported Israeli airstrikes. #Syria #Israel pic.twitter.com/yAYmkcDKmp— Joe Truzman (@Jtruzmah) August 31, 2020
По данным журналистов, в результате ракетного удара погибли два солдата сирийской армии, ещё семь были ранены, был нанесён ущерб наземной инфраструктуре. По информации телеканала Al Hadath, целью атаки были склады с оружием шиитских формирований, расположенные в районе международного аэропорта Дамаска.
Ранее Лайф сообщал, что в Сирии был совершён теракт на территории газопровода, в результате которого осталась обесточенной вся страна.
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