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ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска, есть погибшие — видео

Наземным объектам был нанесён ущерб.

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Авиация Израиля нанесла ракетный удар по объектам вооружённых сил Сирии к югу от столицы страны — Дамаска. Как передаёт агентство SANA, большая часть ракет были сбиты системой ПВО, но некоторые достигли цели. Видеозапись атаки была опубликована в соцсетях.

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Как полагают эксперты, конфликты российских и американских военных на сирийских дорогах происходят из-за внутренней несогласованности между армией и Национальной гвардией США.

На представленных кадрах видна улица города, по которой едут автомобили. В это время вдалеке в небе появляются две яркие вспышки взрывов. При этом похожие видео публиковали также жители других районов, которые стали свидетелями ночной бомбардировки.

По данным журналистов, в результате ракетного удара погибли два солдата сирийской армии, ещё семь были ранены, был нанесён ущерб наземной инфраструктуре. По информации телеканала Al Hadath, целью атаки были склады с оружием шиитских формирований, расположенные в районе международного аэропорта Дамаска.

Ранее Лайф сообщал, что в Сирии был совершён теракт на территории газопровода, в результате которого осталась обесточенной вся страна.

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