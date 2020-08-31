ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска, есть погибшие — видео

BREAKING: Israel is bombing Syria (again)



Syrian air defenses intercepted missiles from israeli war planes over southern parts of Damascus. pic.twitter.com/jStsvpASkS — Richard Medhurst 🇸🇾🇵🇸 (@richimedhurst) August 31, 2020

Авиация Израиля нанесла ракетный удар по объектам вооружённых сил Сирии к югу от столицы страны — Дамаска. Как передаёт агентство SANA, большая часть ракет были сбиты системой ПВО, но некоторые достигли цели. Видеозапись атаки была опубликована в соцсетях.

На представленных кадрах видна улица города, по которой едут автомобили. В это время вдалеке в небе появляются две яркие вспышки взрывов. При этом похожие видео публиковали также жители других районов, которые стали свидетелями ночной бомбардировки.

По данным журналистов, в результате ракетного удара погибли два солдата сирийской армии, ещё семь были ранены, был нанесён ущерб наземной инфраструктуре. По информации телеканала Al Hadath, целью атаки были склады с оружием шиитских формирований, расположенные в районе международного аэропорта Дамаска.