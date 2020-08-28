Пятнашки на броне. Могут ли тараны наших и американских машин в Сирии закончиться боем

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов.

Как говорится в релизе Минобороны, несмотря на предупреждение, американские военные, нарушая имеющиеся договорённости, попытались заблокировать движение российского патруля. В ответ патруль военной полиции принял "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что реально подобные инциденты являются следствием некомпетентности Национальной гвардии США, но реально никакой принципиальной угрозы эти столкновения не представляют.

— У нас налажена связь между нашим и американским штабами, которые там находятся, существует горячая линия. Всё это сделано, чтобы избегать подобных инцидентов как на земле, так и в воздухе. Когда наши патрульные колонны выдвигаются на маршрут, трассу М4 или в северные районы, мы всегда предупреждаем американскую сторону о своём присутствии. Передвижению наших войск в данном случае мешала Национальная гвардия США, видимо, корпуса морской пехоты им там не хватает. Ведут себя они там отвратительно и сильно позорят своего руководителя. То, что они вытворяют, идёт вразрез с подписанными договорами, но наши патрули ведут себя максимально корректно. Конечно, чего греха таить, иногда всё это попадает на видео, — подчеркнул эксперт.

Также Леонков отметил, что до реальных боевых действий такие стычки не доведут.

— Я думаю, что до боевого столкновения не дойдёт. Во-первых, потому что наши действия всегда оправданны, во-вторых, потому что у нас есть средства для ответного удара, а в-третьих, потому что в Америке достаточно трезвых голов, которые не допустят подобного развития событий, — сказал военный эксперт.

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Американцы своим присутствием в Сирии плюют на международное право и очень скоро за это ответят, полагает военный эксперт Константин Сивков.

— Почему там американцы находятся? Да потому что они плюют на международное право, потому что они совершили против суверенного государства военную агрессию, сначала гибридную, а потом устроили прямое военное вторжение. Они считают себя мировым жандармом, который правит всем миром. Вот на этих основаниях они находятся. Демонстрация самой наглой агрессии. Когда США рухнут, а рухнут они уже, по всей видимости, скоро, то все, кто принимал участие в этом преступлении, предстанут перед судом Международного трибунала (вроде Нюрнберга), — заявил Константин Сивков.

Американцам откровенно нечего делать в этом регионе, так как основной центр их беспокойства находится на другом конце континента — в Китае, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

— Они смогут уйти из Сирии, только когда оформят дипломатическую победу. Когда перестанут рассматривать Сирию как фронт сдерживания Ирана. По сути, сейчас американские войска как заложники находятся в окружении врагов. Из относительных союзников — только Иордания. Турция их там видеть не хочет. Ирак, который находится под управлением Ирана, тоже. Сирийское правительство не хочет. Ситуация сложная. Ведь просто так уйти — это значит получить огромное количество дипломатических издержек. Однако подвижки тут есть, программа Трампа сдерживать Китай как главного конкурента оформилась, но пока прогресс в её реализации затормозился. Видимо, Трампу надо не просто уйти, а "продать" свой "успешный" выход из Сирии, — считает Мирзаян.

Напомним, военная интервенция США и их союзников в Сирию началась 22 сентября 2014 года. Тогда под видом помощи в борьбе против ИГИЛ* американцы заняли северо-восточные области республики, где продолжали помогать создавать формирования боевиков "умеренной оппозиции".