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Пятнашки на броне. Могут ли тараны наших и американских машин в Сирии закончиться боем

Как полагают эксперты, конфликты российских и американских военных на сирийских дорогах происходят из-за внутренней несогласованности между армией и Национальной гвардией США.

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Скриншот © Youtube/VOA News

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов.

Как говорится в релизе Минобороны, несмотря на предупреждение, американские военные, нарушая имеющиеся договорённости, попытались заблокировать движение российского патруля. В ответ патруль военной полиции принял "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".

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Как считают эксперты, Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки находятся в Сирийской Арабской Республике абсолютно незаконно, тем самым они нарушают международное право, являясь оккупантами. Однако ситуация в Сирии складывается таким образом, что в перспективе американцы не смогут оставаться на её территории, этому способствует как неприятие американцев со стороны местного населения, так и растущие затраты на содержание войск.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что реально подобные инциденты являются следствием некомпетентности Национальной гвардии США, но реально никакой принципиальной угрозы эти столкновения не представляют.

У нас налажена связь между нашим и американским штабами, которые там находятся, существует горячая линия. Всё это сделано, чтобы избегать подобных инцидентов как на земле, так и в воздухе. Когда наши патрульные колонны выдвигаются на маршрут, трассу М4 или в северные районы, мы всегда предупреждаем американскую сторону о своём присутствии. Передвижению наших войск в данном случае мешала Национальная гвардия США, видимо, корпуса морской пехоты им там не хватает. Ведут себя они там отвратительно и сильно позорят своего руководителя. То, что они вытворяют, идёт вразрез с подписанными договорами, но наши патрули ведут себя максимально корректно. Конечно, чего греха таить, иногда всё это попадает на видео, подчеркнул эксперт.

Также Леонков отметил, что до реальных боевых действий такие стычки не доведут.

Я думаю, что до боевого столкновения не дойдёт. Во-первых, потому что наши действия всегда оправданны, во-вторых, потому что у нас есть средства для ответного удара, а в-третьих, потому что в Америке достаточно трезвых голов, которые не допустят подобного развития событий, — сказал военный эксперт.

Фото © BaderKhan Ahmad / Barcroft Media via Getty Images

Американцы своим присутствием в Сирии плюют на международное право и очень скоро за это ответят, полагает военный эксперт Константин Сивков.

Почему там американцы находятся? Да потому что они плюют на международное право, потому что они совершили против суверенного государства военную агрессию, сначала гибридную, а потом устроили прямое военное вторжение. Они считают себя мировым жандармом, который правит всем миром. Вот на этих основаниях они находятся. Демонстрация самой наглой агрессии. Когда США рухнут, а рухнут они уже, по всей видимости, скоро, то все, кто принимал участие в этом преступлении, предстанут перед судом Международного трибунала (вроде Нюрнберга), — заявил Константин Сивков.

Американцам откровенно нечего делать в этом регионе, так как основной центр их беспокойства находится на другом конце континента — в Китае, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Они смогут уйти из Сирии, только когда оформят дипломатическую победу. Когда перестанут рассматривать Сирию как фронт сдерживания Ирана. По сути, сейчас американские войска как заложники находятся в окружении врагов. Из относительных союзников — только Иордания. Турция их там видеть не хочет. Ирак, который находится под управлением Ирана, тоже. Сирийское правительство не хочет. Ситуация сложная. Ведь просто так уйти — это значит получить огромное количество дипломатических издержек. Однако подвижки тут есть, программа Трампа сдерживать Китай как главного конкурента оформилась, но пока прогресс в её реализации затормозился. Видимо, Трампу надо не просто уйти, а "продать" свой "успешный" выход из Сирии, считает Мирзаян.

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По мнению экспертов, обвинения России в убийстве американских солдат в Афганистане — часть внутриполитической борьбы в самих США.

Напомним, военная интервенция США и их союзников в Сирию началась 22 сентября 2014 года. Тогда под видом помощи в борьбе против ИГИЛ* американцы заняли северо-восточные области республики, где продолжали помогать создавать формирования боевиков "умеренной оппозиции".

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.

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