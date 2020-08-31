"У нас этот праздник каждый день". Российские космонавты поздравили учащихся с Днём знаний

Роскосмос и российские члены экипажа 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (@ivan_mks63), поздравляют с Днем знаний! pic.twitter.com/6FbYI0ol08 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 31, 2020

Находящиеся на МКС российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили учащихся с Днём знаний и началом нового учебного года. Видеозапись обращения опубликована в твиттере "Роскосмоса".

— На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаём много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землёй из иллюминаторов, — отметил Иванишин.

Вагнер, в свою очередь, пожелал учащимся каждый день превращать в День знаний, наполненный знаниями о чём-то новом.