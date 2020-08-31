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"У нас этот праздник каждый день". Российские космонавты поздравили учащихся с Днём знаний

Они также обратили внимание на увлекательность процесса познания.

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Находящиеся на МКС российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили учащихся с Днём знаний и началом нового учебного года. Видеозапись обращения опубликована в твиттере "Роскосмоса".

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Камень размером от 22 до 49 метров движется со скоростью несколько километров в секунду.

На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаём много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землёй из иллюминаторов, — отметил Иванишин.

Вагнер, в свою очередь, пожелал учащимся каждый день превращать в День знаний, наполненный знаниями о чём-то новом.

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По словам авторов инициативы, юным ученикам очень важно чувствовать поддержку родных на торжественных мероприятиях в День знаний.

Чем больше знаний вы будете приобретать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный, — добавил Вагнер.

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