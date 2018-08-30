Впал в кому, из которой не вышел. Какими были последние дни Иосифа Кобзона

Последние дни своей жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон провёл в больнице. Он лежал в реанимационном отделении одной из московских клиник.
Как сообщает Mash, сначала врачам удалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать, жизнь музыканта поддерживали только аппараты.
Два дня назад артист впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром на 81-м году жизни. Смерть Кобзона подтвердил помощник супруги певца.
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