Впал в кому, из которой не вышел. Какими были последние дни Иосифа Кобзона

Читайте также

Впал в кому, из которой не вышел. Какими были последние дни Иосифа Кобзона

18190

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

С начала августа музыкант был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Последние дни своей жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон провёл в больнице. Он лежал в реанимационном отделении одной из московских клиник.

Как сообщает телеграм-канал Mash, сначала врачам удалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать, жизнь музыканта поддерживали только аппараты.

Два дня назад артист впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром на 81-м году жизни. Смерть Кобзона подтвердил помощник супруги певца.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×