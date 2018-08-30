Помощник супруги Кобзона подтвердил смерть певца

Помощник супруги народного артиста СССР Иосифа Кобзона подтвердил смерть певца. Об этом сообщает "Интерфакс".
— Иосиф Давыдович скончался сегодня после продолжительной болезни, — сказал он.
Информация о месте и времени прощания будет сообщена позднее.
Ранее о смерти певца сообщили СМИ. Он скончался в возрасте 80 лет.
Информация об ухудшении здоровья народного артиста появилась в конце июля. В средствах массовой информации сообщали, что Кобзон впал в кому в одной из больниц Москвы. Его супруга не комментировала состояние его здоровья, но поблагодарила всех за поддержку.
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