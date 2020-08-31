"Захлопнулась над ним крышка гроба". Сатановский обозвал Ефремова "полным идиотом"

Политолог Евгений Сатановский заявил, что актёр Михаил Ефремов в ходе заседания по делу о смертельном ДТП ведёт себя как "полный идиот". Об этом он написал на своей странице в "Телеграме".

— Если Ефремов полный идиот, то он именно так себя и должен вести, как ведёт. Ничего не знаю, ничего не помню, пешком ходил, про то, что в машине был, для самого новость, очнулся у следователя... И это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти? — отметил Сатановский.

Политолог также пожелал артисту "пропасть навсегда", а работу его адвоката Эльмана Пашаева сравнил с "подлым, позорным и гнусным спектаклем".

Кроме того, Сатановский добавил, что над Ефремовым "захлопнулась крышка гроба" и такого артиста и человека больше не существует.

Ранее политолог уже называл актёра "последней скотиной". По его словам, Ефремов "совсем потерял совесть", а правозащитники артиста и потерпевшей стороны превращают суд в "шоу уродов".