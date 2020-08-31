"Захлопнулась над ним крышка гроба". Сатановский обозвал Ефремова "полным идиотом"

Политолог Евгений Сатановский заявил, что актёр Михаил Ефремов в ходе заседания по делу о смертельном ДТП ведёт себя как "полный идиот". Об этом он написал на своей странице в "Телеграме".
— Если Ефремов полный идиот, то он именно так себя и должен вести, как ведёт. Ничего не знаю, ничего не помню, пешком ходил, про то, что в машине был, для самого новость, очнулся у следователя... И это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти? — отметил Сатановский.
Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТПОн также рассказал умеренно смешной анекдот про судейство.
Политолог также пожелал артисту "пропасть навсегда", а работу его адвоката Эльмана Пашаева сравнил с "подлым, позорным и гнусным спектаклем".
Кроме того, Сатановский добавил, что над Ефремовым "захлопнулась крышка гроба" и такого артиста и человека больше не существует.
Ранее политолог уже называл актёра "последней скотиной". По его словам, Ефремов "совсем потерял совесть", а правозащитники артиста и потерпевшей стороны превращают суд в "шоу уродов".
Суд допросил женщину, снявшую первое видео после аварии с Ефремовым. Актёр считает, что это завербованный Добровинским операторСвидетельница рассказала, что водитель джипа был одет в тёмный пиджак и джинсы или брюки, а выйти из машины ему помог парень в белой футболке.
Напомним, 8 июня внедорожник Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер на больничной койке. Защита Ефремова настаивает на том, что за рулём в момент ДТП находился не он. Ранее сам артист заявил, что перестал признавать вину в аварии, потому что делал это из чувства "ложного благородства".