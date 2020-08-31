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Адвокаты просят возбудить дело на свидетелей, которые заявляют об отсутствии Ефремова за рулём

В общей сложности это три человека.

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Фото © Василий Кузьмиченок / ТАСС

Сторона защиты пострадавших в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела в отношении свидетелей, которые заявили об отсутствии артиста за рулём внедорожника в момент аварии. Об этом сообщает ТАСС.

Ещё один свидетель по делу о ДТП с Ефремовым заявил, что актёр вышел из авто с пассажирской стороны

Мужчина в подробностях рассказал о событиях рокового вечера.

Это наше право, предусмотренное законом. Мы полагаем, что эти люди умышленно дали суду ложные показания, — заявила журналистам один из адвокатов потерпевших Татьяна Головкина.

По её словам, в ходе прений сторон будет заявлено ходатайство о том, чтобы судья вынесла частное определение в отношении Александра Кобца, Тевана Бадасяна и Андрея Гаева. Последнего адвокат Ефремова Эльман Пашаев привёз в Москву буквально накануне, и, по его словам, тот готов подтвердить отсутствие актёра в автомобиле.

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Актёр добавил, что если бы не было адвокатов, то не было бы и суда.

При этом свидетели со стороны потерпевших в свою очередь, напротив, рассказали, что не только видели артиста на месте ДТП, но и помогали ему выбраться из-за руля автомобиля после аварии. Защитник Ефремова назвал их выступление "позором" и рассказал о неточностях в их показаниях.

Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого через несколько часов после происшествия умер на больничной койке. Экспертиза нашла в крови актёра следы наркотиков и алкоголь. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было.

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