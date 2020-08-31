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"Цены гнут, а сервис не соответствует". Жена Александра Реввы осталась недовольна отдыхом в Турции

По её словам, турецкие отельеры "расслабились, поняв, что у людей нет выбора".

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Фото © Instagram / angelikarevva

Жена российского шоумена и певца Александра Реввы Анжелика заявила, что осталась недовольна отдыхом на курортах в Турции, которые вновь открылись после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

На своей странице в "Инстаграме" она отметила, что не является поклонницей курортов в этой стране и отдыхает здесь всего лишь второй раз.

Фото © Instagram / angelikarevva

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Нарушителям может грозить от пяти до 12 лет тюремного заключения.

По словам Анжелики Реввы, в отелях Турции есть трудности с качественным сервисом. А цена за проживание, как она утверждает, не соответствует заявленному уровню качества.

Расслабились, поняли, что у людей нет выбора, поедут в любом случае — на море-то хочется. Вот и гнут цены, а сервис не соответствует, — отметила супруга шоумена.

Фото © Instagram / angelikarevva

Ранее Лайф сообщал, что туристов из Липецка выгнали из оплаченного пятизвёздочного отеля в Турции. Уточнялось, что за отдых они заплатили 130 тысяч рублей.

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