"Цены гнут, а сервис не соответствует". Жена Александра Реввы осталась недовольна отдыхом в Турции

Жена российского шоумена и певца Александра Реввы Анжелика заявила, что осталась недовольна отдыхом на курортах в Турции, которые вновь открылись после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

На своей странице в "Инстаграме" она отметила, что не является поклонницей курортов в этой стране и отдыхает здесь всего лишь второй раз.

Фото © Instagram / angelikarevva

По словам Анжелики Реввы, в отелях Турции есть трудности с качественным сервисом. А цена за проживание, как она утверждает, не соответствует заявленному уровню качества.

— Расслабились, поняли, что у людей нет выбора, поедут в любом случае — на море-то хочется. Вот и гнут цены, а сервис не соответствует, — отметила супруга шоумена.

Фото © Instagram / angelikarevva