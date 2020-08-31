Русскоязычные школы Незалежной будут с 1 сентября преподавать на украинском

Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на украинский язык преподавания. В то же время учреждения других национальных меньшинств, языки которых являются государственными в ЕС, продолжат обучать на своих языках ещё три года.

Отметим, что украинский является государственным языком Незалежной, однако конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.

При этом с 1 сентября в украинских школах государственный язык будут изучать по трём моделям. Первая предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в своей языковой среде и не имеющих государства. Вторая касается школ с обучением на языках национальных меньшинств, которые относятся к языкам ЕС. По ней не менее 20% предметов, начиная с пятого класса, будут преподаваться именно на мове.

Третья же модель касается таких школ, как русскоязычные. В них, в частности, преподавание в начальной школе будет вестись на родном языке вместе с изучением украинского, а после этого с пятого класса 80% предметов будет преподаваться на государственном языке.