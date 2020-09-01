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В МЧС сообщили, сколько процентов потерявшихся в лесу людей удаётся найти живыми

По словам специалистов, в группе риска находятся пожилые люди.

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Фото © ТАСС / Софронеев Евгений

Спасательные службы России благополучно находят примерно 90% людей, которые потерялись в лесу. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает РИА "Новости".

Обычно благополучно находят до 90% "потеряшек", зона риска — именно пожилые люди, у которых смерть наступает от естественных причин. Как правило, это отказ сердца. Случаи, когда человек замёрз или стал жертвой дикого зверя, единичны, — отметили спасатели.

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Представители МЧС также напомнили, что перед походом в лес нужно сообщить родным маршрут следования и примерное время возвращения. Кроме того, специалисты порекомендовали перед походом за грибами взять с собой свисток, зарядить телефон и проверить баланс мобильного устройства.

Спасатели также посоветовали гражданам надевать в лес яркую одежду, а также наклеивать на неё светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно брать с собой компас, спички, нож, запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе необходимые препараты.

Лучшие ориентиры на местности — это линии электропередачи, дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих ориентиров встретился на вашем пути, следуйте вдоль него — рано или поздно вы должны выйти к людям, — резюмировали представители МЧС.

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