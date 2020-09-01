В МЧС сообщили, сколько процентов потерявшихся в лесу людей удаётся найти живыми

Спасательные службы России благополучно находят примерно 90% людей, которые потерялись в лесу. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает РИА "Новости".

— Обычно благополучно находят до 90% "потеряшек", зона риска — именно пожилые люди, у которых смерть наступает от естественных причин. Как правило, это отказ сердца. Случаи, когда человек замёрз или стал жертвой дикого зверя, единичны, — отметили спасатели.

Представители МЧС также напомнили, что перед походом в лес нужно сообщить родным маршрут следования и примерное время возвращения. Кроме того, специалисты порекомендовали перед походом за грибами взять с собой свисток, зарядить телефон и проверить баланс мобильного устройства.

Спасатели также посоветовали гражданам надевать в лес яркую одежду, а также наклеивать на неё светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно брать с собой компас, спички, нож, запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе необходимые препараты.