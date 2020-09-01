Маск сообщил, что первый полёт корабля Starship на околоземной орбите запланирован на 2021 год

Американский бизнесмен, глава компании SpaceX сообщил, что первый испытательный полёт корабля Starship на околоземной орбите должен состояться уже в следующем году. Об этом он рассказал на видеоконференции, посвящённой проблеме полёта человека на Марс.

— Вероятно, в следующем году, — заявил предприниматель, отвечая на вопрос, когда пройдёт первый испытательный полёт на околоземной орбите корабля Starship, прототипы которого не поднимались выше 150 метров.

Маск также отметил, что первые полёты данного космического корабля "могут не получиться", потому что SpaceX "работает на неизведанной территории". По словам бизнесмена, ещё никто не производил орбитальную ракету всецело многоразового использования.

Кроме того, Илон Маск подчеркнул, что предназначенный для полётов на Марс корабль должен "выполнить сотни миссий со спутниками, прежде чем полетит с людьми на борту".

— Мы достигли значительного прогресса. Что действительно мешает прогрессу для Starship, так это система производства. Год назад ничего не было, а сейчас у нас довольно крупные производственные мощности. Так что мы быстро производим всё больше и больше кораблей, — поведал он.

Бизнесмен также считает необходимым продолжать наращивать производство, чтобы получить "сотни или тысячи" кораблей Starship. Маск заметил, что компания начинает изготовление первого прототипа третьей ступени сверхтяжёлой ракеты-носителя для Starship на этой неделе. При этом специалисты стремятся упростить конфигурацию разгонного блока корабля при повышении его тяги.