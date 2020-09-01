РФ обвинила США в проведении "опасных" учений у эстонско-российской границы

Учения американских военных с применением систем залпового огня на территории Эстонии, которые должны пройти с 1 по 10 сентября в непосредственной близости от российских границ, — это очень провокационные и опасные действия США, которые не идут на пользу региональной стабильности. Об этом говорится в заявлении Посольства России в Вашингтоне.

— К чему это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряжённость в Европе? — говорится в сообщении.

Отмечается, что манёвры ВС США пройдут в 110 километрах от эстонско-российской границы, хотя ранее Москва неоднократно предлагала ограничить подобные действия и обоюдно отвести учения от "линии соприкосновения" России с НАТО.