Доплаты, бесплатные завтраки, возврат страховок и льготные лекарства. Какие новшества ждут россиян с 1 сентября

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2020 года?

Первый день осени считается началом нового политического сезона в стране. Депутаты и сенаторы выходят с каникул и приступают к законотворчеству. Однако результаты их деятельности жители страны почувствуют на себе лишь спустя несколько месяцев. С 1 сентября вступят в силу законы, постановления и распоряжения, которые принимались ещё в первой половине этого года. Лайф выяснял, каких нововведений ждать россиянам с началом осени.

Рост зарплаты учителей и стипендий

Ощутимые изменения в собственной зарплате с 1 сентября почувствуют классные руководители российских школ. В День знаний вступает в силу распоряжение, озвученное президентом ещё в январе этого года во время ежегодного Послания Президента России Федеральному собранию . Теперь учителя будут получать ежемесячно по пять тысяч рублей за руководство одним классом и 10 тысяч — если руководят двумя и более классами. На это правительством выделено почти 213 миллионов рублей из бюджета. Причём должны сохраниться и региональные надбавки за классное руководство.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

— Но, само собой разумеется, я хочу обратить на это внимание: все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание, — отметил президент в своём послании. — И обязательно посмотрю, что происходит на практике, в жизни.

Прибавку к жалованью стоит ждать не только учителям, но и студентам. Несмотря на то что федеральным бюджетом повышение стипендий не предусмотрено, власти многих регионов решили самостоятельно повысить студенческие пособия. Общероссийский рекорд по размеру стипендий установили в Магаданской области. Студентам среднеспециальных учебных заведений там увеличили стипендии в 11 раз. Вместо положенных 1880 рублей теперь будут выплачивать 20 588 рублей. До размеров прожиточного минимума обещают повысить стипендии и на Колыме.

Увеличения пособий стоит ждать и в других регионах. Так, в Нижегородской области ежемесячные выплаты для школьников вырастут с 300 до 2000 рублей, для студентов — c 1000 до 5000 рублей, для аспирантов — c 3000 до 10 000 рублей. Однако размер стипендий зачастую зависит и от конкретного вуза. Именно там лучше всего уточнить размер полагающейся надбавки. Например, в Казанском федеральном университете стипендии вырастут на пять процентов, но весьма неравномерно. Отличники, изучающие механику и математическое моделирование, математику и компьютерные науки и физику, будут получать по 3100 рублей, а студенты, изучающие радиофизику и астрономию, — на 300 рублей меньше.

Новые школьные правила

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Несмотря на долгие споры о том, ждёт ли школьников дистанционное образование в новом учебном году, школы всё же откроют свои двери с 1 сентября. Занятия будут проходить очно, но и дистанционка не исключена. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора , в режиме онлайн следует проводить занятия по факультативным предметам, однако в ряде регионов от такой меры отказались вовсе. Например, в Москве дистанционных уроков не предусмотрено ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.

По словам заместителя мэра города Анастасии Раковой, столичные ученики будут учиться по индивидуальному графику. В связи с этим в московских школах не будет привычных звонков, а перемены у каждого класса будут свои.

— За каждым классом будет закреплён кабинет либо на один день, либо на постоянной основе, чтобы дети не перемещались по школе. Исключение составят предметы, для которых нужно специальное оборудование, например физика, химия, технология или физкультура, — рассказала Ракова.

Рекомендации Роспотребнадзора предписывают и измерять температуру на входе, иметь в каждом классе антисептик и проводить традиционные линейки и мероприятия в актовых или спортивных залах для каждого класса отдельно.

При этом, если у кого-то из школьников будет выявлен коронавирус, на двухнедельный карантин с дистанционкой отправят весь класс.

Ещё одним нововведением в школьной жизни станет бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Эти нововведения предусмотрены поправками в ст. 37 "Закона об образовании" . Школьников, которые учатся в первую смену, на второй или третьей перемене должны будут кормить завтраком. Ученики второй смены будут получать обед. Завтраки, согласно Рекомендациям по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций , "должны быть разнообразными и могут включать на выбор: крупяные и творожные блюда, мясные или рыбные блюда, молочные продукты (в том числе сыр, сливочное масло), блюда из яиц, овощи (свежие, тушёные, отварные), макаронные изделия и напитки". Обед же "должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячие первое, второе блюда и напиток". При этом на своих официальных сайтах школам ежедневно придётся размещать меню и прислушиваться к мнению родителей.

Финансировать горячее питание в школьных столовых будут из бюджетов федерального, регионального и местного уровней. Регионы смогут запросить на это частичные субсидии из федерального бюджета. Всего на горячее питание школьников младших классов планируют выделить 21 млрд рублей в этом году и в два раза больше (42 млрд рублей) — в следующем. В 2022-м финансирование горячего питания в школах обойдётся в 56 млрд рублей, а в 2023 году — в 62 млрд.

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Бесплатно питаться в школьных столовых, как ожидается, в 2021 году будет 7,1 млн детей, а в 2022 году — 7,2 млн учащихся.

Однако этим количество нововведений для школьников не ограничивается. Помимо обучения предметам в школах теперь будут воспитывать. В конце июля парламентарии приняли поправки в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся . Документ вступает в силу с 1 сентября и вводит новое понятие в обычную школьную жизнь — "воспитание".

Столь ёмкое понятие законодатели расшифровали следующим образом:

— Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Возвраты кредитных страховок

Фото © ТАСС / Вадим Жернов

Не только скостить проценты, но и вернуть часть денег можно будет с 1 сентября при досрочном погашении кредита, если ответственность за его погашение была застрахована. Нововведение касается страховок по добровольному страхованию жизни и здоровья и по страховке от потери работы, которые, как правило, банки предлагают оформить при выдаче кредита.

Теперь при досрочном погашении заёмщик может вернуть часть страховой премии, но только в том случае, если успеет подать заявление не позднее двух недель с момента погашения кредита. Однако и в этом случае у банков и страховых компаний осталось поле для манёвров. По мнению экспертов , продукт должен носить название "добровольное страхование жизни и здоровья", да и страховой продукт должен быть неотъемлемой частью договора займа. В противном случае частичного возврата страховой премии можно не дождаться. К тому же действие нововведений касается только тех договоров, которые были заключены после 1 сентября, а потому крайне важно прочитать всё, что написано мелким шрифтом, ещё до подписания договора.

Регистр льготников

Фото © ТАСС / Евгений Софронеев

Жизнь тех, кто имеет право на получение бесплатных лекарств, с 1 сентября должна стать проще. По крайней мере, такие прогнозы делали авторы закона , предписывающего создать Федеральный регистр граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание.

Теперь для получения бесплатных лекарств инвалидам, ветеранам Великой Отечественной, людям с онкологией, сердечно-сосудистыми или орфанными (редкими) заболеваниями, равно как и представителям других групп льготников, придётся пройти незамысловатый квест. Для получения лекарств нужно будет предоставить своему терапевту справку из Пенсионного фонда РФ или органов соцзащиты с подтверждением права на льготу. На основе этих справок участковый терапевт обязан выдать рецепт на получение бесплатных лекарств, который придётся заверить у заведующего лечебным учреждением. С этим рецептом можно будет обратиться в аптеку, чтоб получить необходимый препарат. Если же лекарства в наличии не оказалось, пациент сможет встать в очередь. Можно будет купить лекарство и за свои собственные средства, но важно сохранять чек, чтобы впоследствии получить компенсацию от страховой компании.

Автоликвидация ИП

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 сентября Федеральная налоговая служба сможет автоматически исключать индивидуальных предпринимателей (ИП) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Основанием для этого могут послужить одновременно два условия: бездействие в течение 15 месяцев при наличии недоимок или задолженностей.

— От себя добавлю, что крайне не рекомендуется доводить данную ситуацию до такого исхода, — отмечает автор блога для предпринимателей Дмитрий Робионек. — Многие могут подумать, что можно будет не проходить стандартную процедуру закрытия ИП. Мол, ФНС сама всё сделает в лучшем виде… Это плохая идея, так как читаем закон дальше и видим это:

"Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве, либо не истёк год со дня принятия судом решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо не истёк срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью, либо не истекли три года со дня исключения индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа, либо в случаях, установленных пунктом 2 статьи 216 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

То есть если дождётесь закрытия ИП в одностороннем порядке со стороны ФНС, то потом в течение трёх лет не сможете получить статус ИП (получите отказ при попытке повторной регистрации в качестве ИП).