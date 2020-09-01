В Черногории заявили, что санкции против России являются ошибкой

Лидер крупнейшей оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что поддержка властей страны санкций Запада в отношении России была ошибкой. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
— Мы — малое государство и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого ни хотели. Известно, кто косит, а кто воду носит (сербская пословица. — Прим. Лайфа), поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации. Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привёл ко многим экономическим потерям для нашей страны. Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России, — отметил Кривокапич.
Ещё шесть стран присоединились к антироссийским санкциям ЕвросоюзаСреди них в том числе Украина и Грузия.
Он также подчеркнул, что закрытие на длительное время из-за коронавируса границ Черногории для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины было непродуманным шагом со стороны властей.
Кроме того, Кривокапич заметил, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".
Ранее в Черногории состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) действующего президента Мило Джукановича. Выборы уже признали в ОБСЕ, США и Великобритании. Лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и демократов — Алекса Бечич провели переговоры, на которых согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".
Президент Черногории отказался признавать поражение своей коалиции на парламентских выборахПо его словам, основной вопрос состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат.
Напомним, в июне этого года Евросоюз продлил санкции против России, теперь их действие подойдёт к концу 31 января 2021 года. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, это решение вызвано невыполнением минских договорённостей. В России новость о продлении санкций приняли с сожалением и отметили, что Европа продолжает "плясать под вашингтонскую дудку".