В Черногории заявили, что санкции против России являются ошибкой

Отмечается, что РФ "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".

Лидер крупнейшей оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что поддержка властей страны санкций Запада в отношении России была ошибкой. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

— Мы — малое государство и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого ни хотели. Известно, кто косит, а кто воду носит (сербская пословица. — Прим. Лайфа), поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации. Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привёл ко многим экономическим потерям для нашей страны. Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России, — отметил Кривокапич.

Он также подчеркнул, что закрытие на длительное время из-за коронавируса границ Черногории для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины было непродуманным шагом со стороны властей.

Кроме того, Кривокапич заметил, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".

Ранее в Черногории состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) действующего президента Мило Джукановича. Выборы уже признали в ОБСЕ, США и Великобритании. Лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и демократов — Алекса Бечич провели переговоры, на которых согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".