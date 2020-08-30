Лидер крупнейшей черногорской оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил о победе на парламентских выборах на основании результатов экзитполов.

Как сообщает НПО "Центр мониторинга и исследований", после обработки 49,9% данных экзитполов оппозиционная коалиция, куда также входят движение "Демократы" и партия URA, набирает больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича.

— Их подстрекающая риторика вела к единственной цели — снизить явку. А явка составила около 77%, значит, 30-летний режим пал, — заявил Кривокапич.

Также он призвал граждан спокойно дождаться окончательных результатов дома.