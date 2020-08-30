Лидер крупнейшей черногорской оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил о победе на парламентских выборах на основании результатов экзитполов.
Как сообщает НПО "Центр мониторинга и исследований", после обработки 49,9% данных экзитполов оппозиционная коалиция, куда также входят движение "Демократы" и партия URA, набирает больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича.
— Их подстрекающая риторика вела к единственной цели — снизить явку. А явка составила около 77%, значит, 30-летний режим пал, — заявил Кривокапич.
Партия президента Сербии уверенно побеждает на парламентских выборах страныПо предварительным данным, отрыв от ближайшего конкурента составляет более 50 процентов.
Также он призвал граждан спокойно дождаться окончательных результатов дома.
Последние месяцы в Черногории выдались неспокойными. Гонения власти на церковь и попытки отобрать у неё имущество привели к массовым протестам, которые длились несколько месяцев.