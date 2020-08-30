"Режим пал". Лидер черногорской оппозиции объявил о победе на парламентских выборах
Здравко Кривокапич. Фото © Facebook / Zdravko Krivokapić
Также он призвал граждан спокойно дождаться окончательных результатов голосования дома.
Лидер крупнейшей черногорской оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил о победе на парламентских выборах на основании результатов экзитполов.
Как сообщает НПО "Центр мониторинга и исследований", после обработки 49,9% данных экзитполов оппозиционная коалиция, куда также входят движение "Демократы" и партия URA, набирает больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича.
— Их подстрекающая риторика вела к единственной цели — снизить явку. А явка составила около 77%, значит, 30-летний режим пал, — заявил Кривокапич.
Также он призвал граждан спокойно дождаться окончательных результатов дома.
Последние месяцы в Черногории выдались неспокойными. Гонения власти на церковь и попытки отобрать у неё имущество привели к массовым протестам, которые длились несколько месяцев.