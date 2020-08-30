Под Казанью загорелась лодка с четырьмя детьми на борту. Двое детей, четырёх и 12 лет, получили термические ожоги второй степени. Они госпитализированы.
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Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в 200 метрах от лодочной базы "Локомотив". Загорелся моторный отсек судна "Амур", на котором также находился отец ребят. Состояние пострадавших детей оценивается как средней степени тяжести.
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