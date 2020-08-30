Под Казанью загорелась лодка с четырьмя детьми на борту. Двое детей, четырёх и 12 лет, получили термические ожоги второй степени. Они госпитализированы.

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Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в 200 метрах от лодочной базы "Локомотив". Загорелся моторный отсек судна "Амур", на котором также находился отец ребят. Состояние пострадавших детей оценивается как средней степени тяжести.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливаются.