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В Москве избили осуждённого за призывы к экстремизму Егора Жукова

Сейчас он направляется в отделение полиции, где его ждут врачи.

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Блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова избили возле его дома в Москве. Об этом члены его команды сообщают на странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / realzhukov

По их словам, на Жукова напали двое на самокатах. Сейчас он направляется в отделение полиции, где его уже ждут врачи.

Как Егор Жуков отреагировал на приговор — видео

Напомним, студент ВШЭ получил три года условно за призывы к экстремизму. Такое решение принял в декабре Кунцевский районный суд Москвы. Также молодому человеку на два года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов.

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