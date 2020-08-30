В Москве избили осуждённого за призывы к экстремизму Егора Жукова

Блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова избили возле его дома в Москве. Об этом члены его команды сообщают на странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / realzhukov

По их словам, на Жукова напали двое на самокатах. Сейчас он направляется в отделение полиции, где его уже ждут врачи.