В Москве избили осуждённого за призывы к экстремизму Егора Жукова

Блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова избили возле его дома в Москве. Об этом члены его команды сообщают на странице в "Инстаграме".
Фото © Instagram / realzhukov
По их словам, на Жукова напали двое на самокатах. Сейчас он направляется в отделение полиции, где его уже ждут врачи.
Напомним, студент ВШЭ получил три года условно за призывы к экстремизму. Такое решение принял в декабре Кунцевский районный суд Москвы. Также молодому человеку на два года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов.