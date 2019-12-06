Студент ВШЭ Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму

Из-за роликов на "Ютубе", которые и стали основанием для обвинения, ему запретили два года заниматься администрированием в Интернете.

Студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму. Такое решение принял сегодня Кунцевский районный суд Москвы. Молодому человеку на два года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов. Изъятые штатив и фотоаппарат ему решено вернуть.

Напомним, Егор Жуков был взят под стражу 2 августа. Первоначально он обвинялся в участии в массовых беспорядках. Однако затем следствие сняло это обвинение и выдвинуло новое: в публичных призывах к экстремизму по части ч. 2 статьи 280 УК РФ.

Основанием для обвинения стали ролики на "Ютубе". Эксперт ФСБ сделал вывод, что в них нет прямых призывов к насилию, но они могут подталкивать к этому.

Массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима.