Полиция Парижа конфисковала у Жерара Депардье скутер за вождение в нетрезвом виде

Полиция Парижа составила протокол за вождение в нетрезвом виде на французского актёра Жерара Депардье. Кроме того, как сообщает журнал Le Point, правоохранители конфисковали скутер артиста.

Звезда кинематографа остановилась на красном сигнале светофора, но заехала за стоп-линию, чем вызвала подозрение полицейских. Заподозрив, что артист пьян, патрульные потребовали, чтобы он остановился, и предложили ему сдать экспресс-тест на алкоголь. Результат оказался положительным — в крови актёра обнаружили 0,25 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Депардье признался, что, перед тем как отправиться в путь, выпил два бокала вина.

Патрульные доложили об инциденте начальству. На место происшествия прибыл комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства полиции, который попросил не составлять на артиста протокол. В результате актёра ещё раз проверили на наличие спиртного, на этот раз на алкотестере. Прибор показал 0,4 мг алкоголя на литр воздуха, и протокол всё же был составлен. Из комиссариата Депардье забрали знакомые.