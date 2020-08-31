Президент Черногории отказался признавать поражение своей коалиции на парламентских выборах

По его словам, основной вопрос состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат.

Президент Черногории Мило Джуканович не стал признавать поражение своей коалиции "Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович" на парламентских выборах, прошедших в стране в воскресенье.

Политик заявил, что нужно дождаться окончательных итогов голосования.

— Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаёмся самой сильной партией в стране, — сказал Джуканович в эфире национального телевидения.

Основной вопрос, по его словам, состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат. Джуканович добавил, что его партия добилась исторических успехов для страны, в том числе обретения независимости.