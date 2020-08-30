Президент Черногории отказался признавать поражение своей коалиции на парламентских выборах

Президент Черногории Мило Джуканович не стал признавать поражение своей коалиции "Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович" на парламентских выборах, прошедших в стране в воскресенье.
Политик заявил, что нужно дождаться окончательных итогов голосования.
— Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаёмся самой сильной партией в стране, — сказал Джуканович в эфире национального телевидения.
"Режим пал". Лидер черногорской оппозиции заявил о победе на парламентских выборахТакже он призвал граждан спокойно дождаться окончательных результатов голосования дома.
Основной вопрос, по его словам, состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат. Джуканович добавил, что его партия добилась исторических успехов для страны, в том числе обретения суверенитета.
Черногория получила независимость в 2006 году. Её первым президентом стал однопартиец Джукановича Филип Вуянович. Нынешний лидер возглавляет республику с 2018 года.