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Президент Черногории отказался признавать поражение своей коалиции на парламентских выборах

По его словам, основной вопрос состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат.

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Мило Джуканович. Фото © ТАСС / EPA / BORIS PEJOVIC

Президент Черногории Мило Джуканович не стал признавать поражение своей коалиции "Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович" на парламентских выборах, прошедших в стране в воскресенье.

Политик заявил, что нужно дождаться окончательных итогов голосования.

Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаёмся самой сильной партией в стране, — сказал Джуканович в эфире национального телевидения.

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Также он призвал граждан спокойно дождаться окончательных результатов голосования дома.

Основной вопрос, по его словам, состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат. Джуканович добавил, что его партия добилась исторических успехов для страны, в том числе обретения суверенитета.

Черногория получила независимость в 2006 году. Её первым президентом стал однопартиец Джукановича Филип Вуянович. Нынешний лидер возглавляет республику с 2018 года.

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