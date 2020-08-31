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Регион
Опубликовано 31 августа 2020, 01:29

Президент Черногории отказался признавать поражение своей коалиции на парламентских выборах

Мило Джуканович. Фото © ТАСС / EPA / BORIS PEJOVIC

Мило Джуканович. Фото © ТАСС / EPA / BORIS PEJOVIC

По его словам, основной вопрос состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат.

Президент Черногории Мило Джуканович не стал признавать поражение своей коалиции "Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович" на парламентских выборах, прошедших в стране в воскресенье.

Политик заявил, что нужно дождаться окончательных итогов голосования.

Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаёмся самой сильной партией в стране, — сказал Джуканович в эфире национального телевидения.

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Основной вопрос, по его словам, состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат. Джуканович добавил, что его партия добилась исторических успехов для страны, в том числе обретения независимости.

Черногория получила суверенитет в 2006 году. Первым президентом независимого государства стал однопартиец Джукановича Филип Вуянович. Нынешний лидер возглавляет Черногорию с 2018 года. Кроме того, он с небольшими перерывами руководил страной с 1991 года, когда она входила в состав Югославии и Государственного союза Сербии и Черногории.

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Никита Никонов
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