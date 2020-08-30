Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург составили тройку лидеров среди регионов России по обороту розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА "Новости".

На столицу страны приходится 15% общенационального объёма, в то время как область имеет 7,8% от оборота торговли страны.

Далее следуют Санкт-Петербург (4,4%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (3,6%), которые в сумме составляют ещё 12% общероссийского объёма.

Свои коррективы внесла и вспышка коронавируса. Так, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России снизился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Самое заметное снижение произошло в промышленном производстве, розничной торговле и секторе платных услуг.

В целом по стране оборот упал в 78 регионах, самый заметный спад пришёлся на Якутию (–15,8%), Карачаево-Черкесию (–14,7%), Дагестан (–14,4%) и Кабардино-Балкарию (–14%).

Рост же случился в шести регионах: Томской (2,3%), Ленинградской (2,1), Тверской (1,4%) и Рязанской (0,8%) областях, Чукотском АО (0,8%) и Сахалинской области (0,4%). В Челябинской области уровень розничной торговли остался прежним.