ВОЗ назвала страну, которая является примером борьбы с коронавирусом

В организации отметили, что ключом к победе над CoViD-19 является доверие между властями и обществом.

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро похвалил власти Швеции за введение мягких ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает радиостанция Magic.

Он отметил, что шведская стратегия борьбы с CoViD-19 должна послужить примером для других государств в долгосрочной перспективе. По словам Набарро, ключом к победе над коронавирусом является доверие между властями и обществом.

— В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству, — уточнил спецпосланник ВОЗ.

Доктор также подчеркнул, что подход шведских властей к борьбе с распространением инфекции является верным и правильно воспринимаемым населением. Как утверждает Набарро, руководство этой страны положилось на сознательность людей и не стало вводить жёсткие карантинные меры, являющиеся "грубым инструментом", который существенно бьёт по доходам людей и малого бизнеса.