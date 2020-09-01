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ВОЗ назвала страну, которая является примером борьбы с коронавирусом

В организации отметили, что ключом к победе над CoViD-19 является доверие между властями и обществом.

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Фото © ТАСС / EPA

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро похвалил власти Швеции за введение мягких ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает радиостанция Magic.

Он отметил, что шведская стратегия борьбы с CoViD-19 должна послужить примером для других государств в долгосрочной перспективе. По словам Набарро, ключом к победе над коронавирусом является доверие между властями и обществом.

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Руководитель ведомства заметила, что необходимо продолжать соблюдать все правила, связанные с CoViD-19.

В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству, — уточнил спецпосланник ВОЗ.

Доктор также подчеркнул, что подход шведских властей к борьбе с распространением инфекции является верным и правильно воспринимаемым населением. Как утверждает Набарро, руководство этой страны положилось на сознательность людей и не стало вводить жёсткие карантинные меры, являющиеся "грубым инструментом", который существенно бьёт по доходам людей и малого бизнеса.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что поддерживает открытие стран после карантина, связанного с коронавирусом. При этом он заметил, что необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы.

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Там напомнили, что устойчивость населения страны к вирусам появляется, если минимум у 60 процентов граждан выработались антитела.

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