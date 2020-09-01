Трамп заявил, что США ждёт революция в случае избрания "слабого человека" Байдена

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае избрания на высший пост в стране демократа Джо Байдена Штаты ждёт революция.

— Они возьмут власть, если придёт Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу... Это революция. Он слабый человек и был таким всю свою жизнь... Он не должен баллотироваться в президенты, — отметил Трамп.