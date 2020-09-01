Трамп заявил, что США ждёт революция в случае избрания "слабого человека" Байдена

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае избрания на высший пост в стране демократа Джо Байдена Штаты ждёт революция.
— Они возьмут власть, если придёт Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу... Это революция. Он слабый человек и был таким всю свою жизнь... Он не должен баллотироваться в президенты, — отметил Трамп.
Байден заявил, что Трамп "играет покорную роль" в отношениях с РоссиейПодобную модель взаимоотношений он счёл не только опасной для Штатов, но и "унизительной".
Впрочем, кто именно контролирует Байдена, нынешний глава Белого дома так и не смог сказать. Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы его сторонники "противостояли" левым протестующим.