В Башкирии "Приору" разорвало на части после удара о дерево, три человека погибли

В Башкирии в селе Верхние Киги легковой автомобиль "Лада-Приора" на полной скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. Удар был такой силы, что кузов машины буквально порвало на части, все, кто находился в салоне, погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

– По предварительным данным, 23-летний местный житель допустил наезд на дерево. В результате аварии водитель и его два пассажира (мужчины) скончались, – говорится в сообщении

При этом как передаёт портал Bash.news, местные жители, рассказывают, что автомобиль пытался уйти от от полицейской погони, поэтому его водитель пытался войти в очень крутой поворот на большой скорости. Отмечается, что в настоящий момент личности погибших установлены, ведётся следствие.