Второй человек кабмина Японии объявит своё решение об участии в выборах премьера 2 сентября

Генеральный секретарь кабинета министров Японии, а фактически второй человек в правительстве страны, Ёсихидэ Суга, пока не подтвердил своё участие в выборах на должность премьер-министра вместо ушедшего Синдзо Абэ, однако намерен сделать это 2 сентября. Об этом сообщает Kyodo.

По данным журналистов, Суга намерен провести пресс-конференцию, в ходе которой объяснит причины, подтолкнувшие его на выдвижение в качестве кандидата. При этом отмечается, что ранее он сам в ходе общения с журналистами информацию о своих планах комментировать отказался.

Ранее агентство публиковало рейтинг популярности потенциальных кандидатов на кресло премьер-министра, в котором Суга занимает второе место с более чем 14% голосов, примерно столько же японцев доверяют действующему министру обороны Таро Коно, однако лидером с более чем 30% является экс-глава Минобороны Сигэру Исиба.