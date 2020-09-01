Хотят "вселить надежду". Власти США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием в обществе

Министерство здравоохранения и социальных служб США намерено объявить тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных фирм. Власти страны хотят "победить отчаяние и вселить надежду" в общество на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на внутренний документ ведомства сообщает POLITICO.

Большую часть этой суммы Минздрав готов потратить до января 2021 года. Выигравшая тендер фирма должна организовать кампанию по возвращению населения к работе ради восстановления американской экономики. Обществу должна быть предоставлена информация о лекарственных препаратах и вакцинах, а также об отмене введённых в связи с эпидемией жёстких мер.

Фирма сможет тратить деньги на использование возможностей прессы, социальных сетей, спортивной и развлекательной индустрий для предоставления важной информации в области здравоохранения и экономики.