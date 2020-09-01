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Атаковавшего мечети "новозеландского Брейвика" приравняли к террористической организации

Власти таким образом осудили насильственный экстремизм во всех его формах.

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Брентон Таррант. Кадр видео YouTube / nzherald.co.nz

Новозеландский премьер Джасинда Ардерн приравняла к террористической организации гражданина Австралии Брентона Тарранта, устроившего теракт в Крайстчерче весной 2019 года. Об этом сообщает Newshub.

Это очень важное решение в истории и законодательстве Новой Зеландии. Мы впервые обозначили человека как террориста таким образом, — пояснила политик.

Атаковавший мечети "новозеландский Брейвик" планировал теракты в течение 15 месяцев

Об этом в ходе судебных слушаний сообщила полиция страны.

На данный момент список террористических организаций в Новой Зеландии состоит из 20 пунктов. Ардерн заверила, что включение в него гарантирует невозможность вовлечения преступника в финансирование терроризма в будущем.

Напомним, в результате теракта 15 марта 2019 года в двух мечетях города Крайстчерча погиб 51 человек. Австралиец Брентон Таррант, открывший стрельбу по прихожанам, в конце августа 2020 года был приговорён к пожизненному сроку.

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