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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 215 тысяч человек

Вылечившиеся могут стать донорами и сдать плазму крови для лечения других пациентов.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 215 383 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1262 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

ВОЗ назвала страну, которая является примером борьбы с коронавирусом

В организации отметили, что ключом к победе над CoViD-19 является доверие между властями и обществом.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с пандемией CoViD-19.

Ранее вероятность второй волны коронавируса в России оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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