Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 215 тысяч человек

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 215 383 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1262 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
ВОЗ назвала страну, которая является примером борьбы с коронавирусомВ организации отметили, что ключом к победе над CoViD-19 является доверие между властями и обществом.
Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с пандемией CoViD-19.
Ранее вероятность второй волны коронавируса в России оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова.