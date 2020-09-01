В России количество случаев коронавируса за всё время превысило миллион

В России за всё время число случаев коронавируса достигло 1 000 048, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. За прошедшие сутки CoViD-19 выявили у 4729 человек.

При этом полностью выздоровело за последние 24 часа 6318 человек, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 815 705.

Наибольшее число новых случаев CoViD-19 зафиксировано в Москве (+641), Санкт-Петербурге (+185), Подмосковье (+156), Ростовской (+133) и Нижегородской областях (+132).

За весь период в России зарегистрировано 17 299 летальных исходов болезни, из которых 123 — за прошедшие сутки.