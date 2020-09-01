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Названа причина смерти детского писателя Владислава Крапивина

По словам его невестки, он переболел коронавирусом.

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Фото © Wikipedia

Причиной смерти известного советского и российского детского писателя Владислава Крапивина стало обострение всех хронических болезней на фоне CoViD-19. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в больнице.

Накануне невестка Крапивина рассказала агентству, что он "всё-таки переболел коронавирусом". Инфекция стала причиной обострения всех старых проблем со здоровьем: инсульты, диабет и заболевания сердца. По словам Ларисы, о смерти писателя она узнала из СМИ, после чего позвонила его старшему сыну Павлу, который подтвердил трагическую новость.

Как отмечается, в Минздраве Свердловской области не стали раскрывать причину смерти Крапивина.

Напомним, Владислав Крапивин умер в Свердловской областной больнице. Смерть наступила в 4:40 по московскому времени. Писателю стало плохо, после чего его отвезли в реанимацию, но спасти не удалось.

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