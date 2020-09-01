Вокалистку Little Big обвинили в разводе солиста группы

Пользователи Сети затравили вокалистку Little Big Софью Таюрскую, заявив, что якобы она стала причиной развода Ильи Прусикина. Соответствующие комментарии появились под последним постом артистки в Instagram.

Часть пользователей задали Таюрской вопрос, не она ли стала поводом для расставания лидера Little Big с женой, а другие — уверенно обвинили исполнительницу в этом. Однако были и те, кто выступил в защиту певицы, пожелав ей "железных нервов".

— Сонь, как ты отреагировала на развод Ильи с Ирой? Была ли ты поводом для этого? — написал один из пользователей.

— Что, она с Ильичом (псевдоним Прусикина. — Прим. Лайфа) теперь? — добавил другой.

— Причём тут Соня, зачем вы её обвиняете? Она тут не виновата, — поддержала Таюрскую подписчица.