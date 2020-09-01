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Вокалистку Little Big обвинили в разводе солиста группы

Накануне Илья Прусикин и его супруга раскрыли причину расставания.

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Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Пользователи Сети затравили вокалистку Little Big Софью Таюрскую, заявив, что якобы она стала причиной развода Ильи Прусикина. Соответствующие комментарии появились под последним постом артистки в Instagram.

Часть пользователей задали Таюрской вопрос, не она ли стала поводом для расставания лидера Little Big с женой, а другие — уверенно обвинили исполнительницу в этом. Однако были и те, кто выступил в защиту певицы, пожелав ей "железных нервов".

Сонь, как ты отреагировала на развод Ильи с Ирой? Была ли ты поводом для этого? — написал один из пользователей.

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Он призвал отмечать все журналы и людей всего мира на этих сообщениях.

Что, она с Ильичом (псевдоним Прусикина. — Прим. Лайфа) теперь? — добавил другой.

Причём тут Соня, зачем вы её обвиняете? Она тут не виновата, — поддержала Таюрскую подписчица.

Напомним, накануне солист Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина объявили о разводе. Они честно рассказали, что стало его причиной. Во время принятия тяжёлого решения пара также думала об общем ребёнке Добрыне.

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