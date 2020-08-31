Солист Little Big и его жена объявили о разводе, честно рассказав, что послужило причиной

На канале Ирины Смелой TATARKA вышло новое видео с загадочным названием "Мы хотим вам кое-что сказать". Без заставок и музыкальных вступлений в ролике появляются сама Ира и Илья Прусикин. С первой же секунды музыканты переходят к делу. Ребята решили рассказать своим фанатам, что они разводятся, до того, как информация каким-то образом попадёт в руки жёлтой прессы.
В видео, которое длится более шести минут, музыканты подчеркнули, что их развод — решение не спонтанное. Они пришли к нему ещё в конце 2019-го — после завершения тура Little Big. Именно длительные периоды отношений на расстоянии из-за загруженного графика Ильича и стали причиной их разрыва. Несмотря на огромное количество взаимных претензий, им удалось выйти из ситуации и остаться друзьями. Во время принятия тяжёлого решения, бывшие супруги также думали об их общем ребёнке Добрыне.
Слава богу, мы остались друзьями. Потому что мы наконец-то поговорили. У нас было очень много претензий друг к другу. Их накопилась критическая масса. И если бы мы остались вместе только ради ребёнка, то мы бы оба были несчастными и своё состояние бы перекинули на ребёнка
Илья Прусикин
Кадры из видео © YouTube / TATARKA
Несмотря на напряжённую атмосферу, которая чувствуется в ролике, артисты даже умудрились сохранить чувство юмора. Так, они пошутили, что отпразднуют своё расставание в стрип-клубе. Судя по комментариям, новость нашла отражение в сердцах фанатов. Кто-то расстроился, а некоторые решили поддержать решение ребят.
Хорошо, что решили не оставаться ради ребёнка. Живу в такой вот семье "ради меня", и это очень больно. Рад, что вы мирно разошлись, желаю удачи
Angry Potato
2020 не может принести ещё больше боли:... Но потом Татарка и Ильич выпускают видео.
Спасибо за честность, ребят. Всем удачи и счастья
Caroline Wang
Главное, чтобы вы были счастливы❤
Lera Goryaynova
WOW-stars
Сын Заворотнюк впервые за долгое время выложил новые фото, и люди гадают, когда он успел так повзрослеть
сегодня в 13:35
Солист Little Big и его жена объявили о разводе, честно рассказав, что послужило причиной
сегодня в 12:47
Ивлеева проспорила подруге и показала фото "18+", от которого у фанатов перехватило дыхание
сегодня в 11:41