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Солист Little Big и его жена объявили о разводе, честно рассказав, что послужило причиной

Последний год фанаты группы Little Big гадали, почему во влогах их любимого солиста Ильи Прусикина так редко появляется его жена. Теперь всё встало на свои места.

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Кадры из видео © YouTube / TATARKA

На канале Ирины Смелой TATARKA вышло новое видео с загадочным названием "Мы хотим вам кое-что сказать". Без заставок и музыкальных вступлений в ролике появляются сама Ира и Илья Прусикин. С первой же секунды музыканты переходят к делу. Ребята решили рассказать своим фанатам, что они разводятся, до того, как информация каким-то образом попадёт в руки жёлтой прессы.

В видео, которое длится более шести минут, музыканты подчеркнули, что их развод — решение не спонтанное. Они пришли к нему ещё в конце 2019-го — после завершения тура Little Big. Именно длительные периоды отношений на расстоянии из-за загруженного графика Ильича и стали причиной их разрыва. Несмотря на огромное количество взаимных претензий, им удалось выйти из ситуации и остаться друзьями. Во время принятия тяжёлого решения, бывшие супруги также думали об их общем ребёнке Добрыне.

Слава богу, мы остались друзьями. Потому что мы наконец-то поговорили. У нас было очень много претензий друг к другу. Их накопилась критическая масса. И если бы мы остались вместе только ради ребёнка, то мы бы оба были несчастными и своё состояние бы перекинули на ребёнка

Илья Прусикин

Кадры из видео © YouTube / TATARKA

Несмотря на напряжённую атмосферу, которая чувствуется в ролике, артисты даже умудрились сохранить чувство юмора. Так, они пошутили, что отпразднуют своё расставание в стрип-клубе. Судя по комментариям, новость нашла отражение в сердцах фанатов. Кто-то расстроился, а некоторые решили поддержать решение ребят.

Хорошо, что решили не оставаться ради ребёнка. Живу в такой вот семье "ради меня", и это очень больно. Рад, что вы мирно разошлись, желаю удачи

Angry Potato

2020 не может принести ещё больше боли:... Но потом Татарка и Ильич выпускают видео.

Спасибо за честность, ребят. Всем удачи и счастья

Caroline Wang

Главное, чтобы вы были счастливы❤

Lera Goryaynova

Возвращение Пухляша. Little Big выпустила новый клип, который нельзя смотреть на голодный желудок

Скандальная российская группа уже не раз шокировала фанатов музыкальными видео на песню Tacos. На этот раз клип вышел не таким хулиганским, но это ничуть не уменьшает шансы ролика стать вирусным.

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