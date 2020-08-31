Ивлеева проспорила подруге и показала фото "18+", от которого у фанатов перехватило дыхание

29-летняя супруга рэпера Элджея снова порадовала фанатов после новостей о возвращении в шоу "Орёл и решка". На этот раз ведущая похвасталась своими формами, выложив пикантное фото в крошечном чёрном бикини.

Фото © Instagram / nastyaivleeva

Девушка спрятала лицо за кепкой, взяла в руку яблоко и приняла соблазнительную позу, показав плоский живот и обнажив часть бюста. При этом Ивлеева отметила, что пошла на такой эксперимент не просто так — она поспорила с блогершей Диной Саевой, пишет Starhit.

Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший "амасевиж" и "18+". Я даже руки тут, видите, к грудям прижала, чтобы хоть немного сисек выдавить Настя Ивлеева

Фото © Instagram / nastyaivleeva

Подписчикам фото "18+" пришлось по вкусу. Кадр получил 654 тыс. лайков менее чем за сутки. И пользователи не могли не отметить, что ведущая находится в отличной форме.

Кому душу продала за такую красоту? 🥵🔥 _dashulik__k

Фото © Instagram / nastyaivleeva

Шикарная 🔥🔥🔥фигура🔥🔥 july_happy_lucky_

А тело-то реально огонь ivleevasoul