Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Ивлеева проспорила подруге и показала фото "18+", от которого у фанатов перехватило дыхание

Настюшка Опасность приготовила поклонникам неожиданный сюрприз.

6463

Фото © Instagram / nastyaivleeva

29-летняя супруга рэпера Элджея снова порадовала фанатов после новостей о возвращении в шоу "Орёл и решка". На этот раз ведущая похвасталась своими формами, выложив пикантное фото в крошечном чёрном бикини.

Фото © Instagram / nastyaivleeva

Девушка спрятала лицо за кепкой, взяла в руку яблоко и приняла соблазнительную позу, показав плоский живот и обнажив часть бюста. При этом Ивлеева отметила, что пошла на такой эксперимент не просто так — она поспорила с блогершей Диной Саевой, пишет Starhit.

Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший "амасевиж" и "18+". Я даже руки тут, видите, к грудям прижала, чтобы хоть немного сисек выдавить

Настя Ивлеева

Фото © Instagram / nastyaivleeva

Подписчикам фото "18+" пришлось по вкусу. Кадр получил 654 тыс. лайков менее чем за сутки. И пользователи не могли не отметить, что ведущая находится в отличной форме.

Кому душу продала за такую красоту? 🥵🔥

_dashulik__k

Фото © Instagram / nastyaivleeva

Шикарная 🔥🔥🔥фигура🔥🔥

july_happy_lucky_

А тело-то реально огонь

ivleevasoul

Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева появится в новом сезоне "Орла и решки" после многочисленных просьб зрителей. "Орёл и Решка! 2020! Рада с новыми силами показывать вам эту красоту и глазеть сама!" — написала ведущая в одном из постов. Также девушке и её супругу пришлось сражаться с коронавирусом, который, кроме того, выявили у родственников музыканта.

20-летняя дочь Гузеевой сбрила брови и снялась голой в ванной, жалуясь на одиночество

Девушка активно делится своими переживаниями с пользователями.

Выбор редакции

Loading...