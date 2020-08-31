29-летняя супруга рэпера Элджея снова порадовала фанатов после новостей о возвращении в шоу "Орёл и решка". На этот раз ведущая похвасталась своими формами, выложив пикантное фото в крошечном чёрном бикини.
Девушка спрятала лицо за кепкой, взяла в руку яблоко и приняла соблазнительную позу, показав плоский живот и обнажив часть бюста. При этом Ивлеева отметила, что пошла на такой эксперимент не просто так — она поспорила с блогершей Диной Саевой, пишет Starhit.
Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший "амасевиж" и "18+". Я даже руки тут, видите, к грудям прижала, чтобы хоть немного сисек выдавить
Настя Ивлеева
Подписчикам фото "18+" пришлось по вкусу. Кадр получил 654 тыс. лайков менее чем за сутки. И пользователи не могли не отметить, что ведущая находится в отличной форме.
Кому душу продала за такую красоту? 🥵🔥
_dashulik__k
Шикарная 🔥🔥🔥фигура🔥🔥
july_happy_lucky_
А тело-то реально огонь
ivleevasoul
Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева появится в новом сезоне "Орла и решки" после многочисленных просьб зрителей. "Орёл и Решка! 2020! Рада с новыми силами показывать вам эту красоту и глазеть сама!" — написала ведущая в одном из постов. Также девушке и её супругу пришлось сражаться с коронавирусом, который, кроме того, выявили у родственников музыканта.
WOW-stars
Ивлеева проспорила подруге и показала фото "18+", от которого у фанатов перехватило дыхание
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