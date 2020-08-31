Модель, с которой встречается Брэд Питт, состоит в открытом браке с 68-летним ресторатором

Недавно весь мир переполошился после того, как выяснилось, что 56-летний голливудский актёр Брэд Питт, видимо, сумел пережить болезненное расставание с Анджелиной Джоли. Кумира миллионов застали во Франции с молодой моделью, в которой признали 27-летнюю Николь Потуральски. Пользователи Сети не слишком оценили такую разницу в возрасте, но теперь их возмущает другое. Оказывается, девушка не мама-одиночка, которая героически воспитывает сына, — она уже долгие годы состоит в браке, пишет News.com.

Фото © Instagram / nico.potur и bradpittofflcial

Избранником немецкой модели стал известный 68-летний ресторатор Роланд Мари, у которого есть своё заведение в Берлине. Пара поженилась восемь лет назад, а год спустя у них родился сын. Для мужчины это уже четвёртый брак и пятый ребёнок, поэтому он спокойно согласился на свободные отношения. То, что жена нашла себе парня на стороне, ресторатора совсем не волнует.

Фото © Instagram / nico.potur и bradpittofflcial

Источник, близкий к супругам, сообщил, что Роланд уже в том возрасте, когда он не хочет сталкиваться с негативом и ревностью. К тому же отношения Брэда Питта и Николь Потуральски вряд ли стали сейчас для него новостью, ведь они, судя по всему, длятся уже год. По информации источника, голливудский актёр и модель прошлым летом познакомились в ресторане её мужа, когда Питт занимался продвижением своего фильма "Однажды в Голливуде".

Фото © Instagram / nico.potur