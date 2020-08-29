Хэлли Берри раскрыла, что ей позволяет оставаться такой же молодой и сексуальной в 54 года

Хэлли Берри в августе исполнилось 54 года, и фанаты до сих пор не могут поверить в эту цифру. Голливудской актрисе не просто так доставались самые горячие роли — девушки Бонда, Женщины-кошки и Ороро Монро, она же Шторм из "Людей Икс". Парни не могут оторвать взгляд от кумира, а девушки с завистью пытаются выпытать секрет вечной молодости. Но, как признаётся сама Хэлли, никаких секретов нет — только трудный и извилистый путь, пишет The Sun.
Чтобы поддерживать вес в норме, актриса сидит на кето-диете: с малым количеством углеводов, средним — белка и обильным — жира. Такой необычный рацион нужен женщине из-за диабета, который у неё обнаружили в молодости. Тогда Хэлли была на съёмках сериала и серьёзно пострадала, питаясь одним сахаром. Теперь актриса тщательно следит за своей диетой. Но иногда позволяет себе бокал хорошего вина. Хэлли пьёт лишь красное сухое и исключительно натуральное — без консервантов и прочих примесей.
Каждый день женщина также употребляет бульон, сваренный на костях. Для вкуса в него она добавляет чеснок, дроблёный перец и соль, а затем пьёт его на протяжении всего дня в дополнение к приёмам пищи. Коллаген, содержащийся в костях, хорошо подтягивает кожу и помогает суставам. Но для тонуса и подтянутого тела одного бульона и диет мало, поэтому актриса постоянно занимается спортом, выкладывая фото в "Инстаграм" для 6,5 миллиона подписчиков.
Хэлли обожает йогу и простой фитнес, но лучше всего для поддержания формы ей помогает бокс. Актриса занимается им уже 12 лет и считает, что этот вид спорта отлично тренирует всё тело. Чем звезда не страдает, так это популярными приседаниями, считая их бесполезными. И под конец рабочего дня для женщины наступает самое приятное — время ухода. Хэлли любит принимать ванну с пеной, наносить разные маски как на кожу, так и на волосы. Главное, как считает актриса, не только идти к своей цели, но и не забывать отдыхать по дороге.
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