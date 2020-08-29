Совсем юные Элджей, Скриптонит и Гуф. Как выглядели самые главные российские рэперы в 18 лет

Гуф

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Алексею Долматову, известному в рэп-сообществе под ником Guf, 18 лет стукнуло в 1997 году. В это время он жил в Китае. В 1998 году он был вынужден бежать из Поднебесной, так как местная полиция заподозрила его в хранении и распространении наркотиков. По его собственному признанию, в Россию его вывозили в коробке из-под бытовой техники, так как ему грозила смертная казнь. В Москве он поступил на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Баста

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К своему совершеннолетию Василий Вакуленко уже был известным андеграунд-исполнителем. В 1998 году он записал песню, которая прославила его на всю страну и до сих пор является одной из самых популярных рэп-композиций, "Моя игра". С этого момента Баста становится одним из главных хип-хоп-исполнителей страны и начинает строить рэп-империю под брендом "Газгольдер".

Смоки Мо

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Путь Александра Цихова не был столь ярким и экстравагантным, как у Басты и Гуфа. Он начал с создания собственной группы под названием "Смокал", но эта затея не увенчалась успехом. В 17 лет музыкант принял участие в проекте "Ветер в голове". Через год о нём уже говорила вся рэп-тусовка — Смоки Мо победил на фестивале Rap Musiс в составе команды "Династия Ди".

Oxxxymiron

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Мирон Фёдоров оказался на пьедестале российского хип-хопа со второго рывка. В 2001 году он выпустил свои первые треки и почти сразу исчез с радаров рэп-тусовки. Перерыв длился семь лет. Вначале он жил в Германии, а затем перебрался в Англию, где поступил в Оксфорд. Впрочем, доучиться он не смог из-за тяжелейшей депрессии. Далее начался период скитаний, во время которого он успел поработать репетитором, офисным работником, продавцом, опекуном, переводчиком, грузчиком, гидом и даже конферансье. Всё было не зря: восстановление закалило его характер, и вскоре имя Oxxxymiron произвело настоящий фурор.

Скриптонит

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Адиль Жалелов увлёкся хип-хопом в 11 лет, а к 15 уже сочинял собственные биты, хотя не имел музыкального образования. На сцену он вышел в 16 в родном Павлодаре, и к 18-летию о нём знали уже не только в Казахстане. В 2009 году он вместе со своим другом Ануаром Баймуратовым (Niman) создал группу JILLZ. Они с успехом выступали по всем городам Казахстана и презентовали несколько синглов, ставших хитами.

Слава КПСС

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В 2008 году, когда Славе Каролину исполнилось 18 лет, он жил в Хабаровске. Вернее — выживал. Юноша из простой и небогатой семьи старался заработать как мог — например, продавал компакт-диски с психологическими тестами. По воспоминаниям его друзей, в 2009 году его ещё никто не знал, но вдруг о нём заговорил весь город. Парень вышел на фристайл-баттл и буквально разорвал всех, кто выступал до и после него.

Feduk

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / fedukone

Именно в 18 Федя Инсаров начал сольную карьеру музыканта. Впереди будет ещё пять студийных пластинок, которые сделают его одним из самых популярных рэперов России. Дебют назывался "Сезон пожарче" и был записан совместно с Toobe. Он увидел свет, когда Инсарову исполнился 21 год.

Элджей

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / sayonaraboy

Своё совершеннолетие Алексей Узеник отмечал в безвестности и уединении. В это время в его талант ещё никто не верил, но парень не опускал руки и продолжал музыкальные эксперименты. Его отличал конвергентный подход: музыкант развивался не только как композитор и исполнитель, но и изучал азы продюсирования. Вначале он по крупицам собрал ядро своей будущей аудитории, а затем просиял на весь рэп-небосклон, где до сих пор находится на недосягаемой высоте.

Pharaoh

Фото © Wikimedia Commons / Кадр видео YouТube / вДудь

К 18 годам у Глеба Голубина за плечами были гимназия и футбольная секция. Тогда он уже понял, чем хочет заниматься, и создавал музыку в студии у друзей. Первой записью Глеба стала песня Cadillac, ещё через год вышел клип на песню "Ничего не изменилось", который и заставил говорить о рэп-вундеркинде.

Face

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