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Миллионер, от которого Элизабет Хёрли родила сына, оставил наследников без цента после суицида

В начале лета 55-летний Стив Бинг, который прославился на весь мир как кинопродюсер и меценат, покончил с собой. И, несмотря на то что сам мужчина унаследовал от своих родителей порядка 820 миллионов долларов (6,1 млрд рублей), его же дети не получат от отца ни цента.

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Фото © Instagram / elizabethhurley1

Журналистам стали известны подробности завещания Стива Бинга. Режиссёр составил его ещё в 2001 году, когда ни один из его детей ещё не был рождён. Формулировки по вопросу наследства весьма однозначные.

Независимо от того, является ли ребёнок моим, я не намерен указывать его в этом завещании (или любого другого ребёнка, отцом которого я могу быть). Также я не буду указывать в этом завещании и потомство любого из этих детей, независимо от того, живут они сейчас или только будут рождены в будущем

Выдержка из завещания Бинга

Бинг со своей дочерью Кирой, Хёрли с сыном Дэмианом. Фото © Facebook / Kira Kerkorian, Instagram / damianhurley

Сейчас известно только о двоих детях Бинга. Это 19-летний сын Дэмиан Хёрли от Элизабет и 21-летняя Кира Керкорян от теннисистки Лизы Бондер. Причём бороться за наследство намерена только дочь. Но в Сети думают, стоит ли девушке тратить на судебные разбирательства время и силы. Всё-таки от былого состояния папы осталось не так уж и много. В завещании указано всего лишь 337 тысяч долларов — 25 млн рублей.

Стив Бинг с Элизабет Хёрли. Фото © Instagram / elizabethhurley1

Напомним, что 22 июня 2020 года тело режиссёра нашли возле элитного дома, на 27-м этаже которого и жил Бинг. Основная версия полиции — суицид. По сообщениям Daily Mail, в последнее время мужчина постоянно был в подавленном состоянии и жаловался на одиночество во время изоляции.

Миллионер и бывший парень Элизабет Хёрли, которая родила ему сына, покончил с собой

55-летний Стив Бинг прославился как кинопродюсер и меценат, который крутил романы с первыми красавицами Голливуда.

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