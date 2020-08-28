Миллионер, от которого Элизабет Хёрли родила сына, оставил наследников без цента после суицида

Независимо от того, является ли ребёнок моим, я не намерен указывать его в этом завещании (или любого другого ребёнка, отцом которого я могу быть). Также я не буду указывать в этом завещании и потомство любого из этих детей, независимо от того, живут они сейчас или только будут рождены в будущем

Выдержка из завещания Бинга