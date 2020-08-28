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Беременная звезда "Гарри Поттера" призналась, что в 14 лет пережила изнасилование

Артистка нашла в себе силы справиться с травмирующим опытом.

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Фото © Instagram / jessiecave

33-летняя актриса Джесси Кейв, исполнившая роль Лаванды Браун в "Гарри Поттере", запустила подкаст "Мы не можем говорить об этом прямо сейчас", где в беседе с сестрой сделала страшное признание. Девушка рассказала, что её взросление значительно отличалось и она пережила "другой сексуальный опыт". В 14 лет актрису изнасиловал тренер по теннису.

Фото © Instagram / jessiecave

Прыщи и брекеты — это, конечно, неприятно. Но я думаю, что изнасилование в 14 лет — просто ужасно. Тем более когда это твой тренер по теннису, которому ты доверяешь. Я была в подчинённом положении. Я была в хорошей форме и хорошо управлялась с мячом, а меня использовали. Его отправили в тюрьму

Джесси Кейв

Фото © Instagram / jessiecave

Артистка рассказала, что ощущает последствия пережитого даже сейчас, спустя много лет. Но она рада, что ей хватило сил не сломаться, жить дальше и обзавестись семьёй.

Фото © Instagram / jessiecave

Сейчас Джесси вместе с мужем ждут появления на свет третьего малыша, пишет Mirror. Супруги уже воспитывают сына и дочь.

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Однако девушка своей вины не признаёт.

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