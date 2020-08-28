Беременная звезда "Гарри Поттера" призналась, что в 14 лет пережила изнасилование

Прыщи и брекеты — это, конечно, неприятно. Но я думаю, что изнасилование в 14 лет — просто ужасно. Тем более когда это твой тренер по теннису, которому ты доверяешь. Я была в подчинённом положении. Я была в хорошей форме и хорошо управлялась с мячом, а меня использовали. Его отправили в тюрьму

Джесси Кейв