Учительницу обвиняют в совращении 14-летнего ученика, которого она вывезла в парк на машине

23-летней учительнице географии Монике Элизабет Янг из Сиднея, Австралия, предъявили серьёзное обвинение. Девушку подозревают в том, что она несколько раз вступала в интимную связь с 14-летним учеником и просила его в соцсетях прислать ей откровенные фото. Сама австралийка послала ему снимок, где лежит на кровати, заявив, что "ждёт его".
Моника Элизабет Янг с женихом. Фото © Facebook / Moeyy Krayem
Преподавательница якобы вынудила подростка ласкать её прямо в классе, а в другой раз после школы отвезла мальчика в парк и совратила его в своей машине. Следователи получили записи с камер, на которых автомобиль Моники приближается к парку, пишет Daily Mail. Однако то, что происходило внутри, не попало на видео.
Тем не менее учительница яростно отрицает, что вступала с мальчиком в интимную связь. Она провела месяц в тюрьме, но на данный момент её выпустили под залог. Повторное слушание по делу состоится в сентябре. Монику отстранили от работы в школе.
При этом девушка была помолвлена и собиралась выйти замуж. Нежные совместные фото нередко появлялись в аккаунте её жениха.