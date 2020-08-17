Учительницу обвиняют в совращении 14-летнего ученика, которого она вывезла в парк на машине

23-летней учительнице географии Монике Элизабет Янг из Сиднея, Австралия, предъявили серьёзное обвинение. Девушку подозревают в том, что она несколько раз вступала в интимную связь с 14-летним учеником и просила его в соцсетях прислать ей откровенные фото. Сама австралийка послала ему снимок, где лежит на кровати, заявив, что "ждёт его".

Моника Элизабет Янг с женихом. Фото © Facebook / Moeyy Krayem

Преподавательница якобы вынудила подростка ласкать её прямо в классе, а в другой раз после школы отвезла мальчика в парк и совратила его в своей машине. Следователи получили записи с камер, на которых автомобиль Моники приближается к парку, пишет Daily Mail. Однако то, что происходило внутри, не попало на видео.

Фото © Facebook / Moeyy Krayem

Тем не менее учительница яростно отрицает, что вступала с мальчиком в интимную связь. Она провела месяц в тюрьме, но на данный момент её выпустили под залог. Повторное слушание по делу состоится в сентябре. Монику отстранили от работы в школе.

Фото © Facebook / Moeyy Krayem