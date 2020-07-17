Бывшая королева красоты попала в тюрьму из-за голых фото, которые она отправила 15-летнему ученику

29-летней Рэмси Берс, бывшей учительнице одной из школ Западной Вирджинии, США, пришлось поплатиться за своё безрассудное поведение. С августа по октябрь 2018 года преподавательница посылала непристойные фото своему 15-летнему ученику, пока их не обнаружили его родители.

Однако ранее она заявила, что собиралась прислать голое фото своему супругу, но случайно отправила подростку, пишет Daily Mail. Тот начал просить ещё, и учительница якобы пошла на поводу у школьника, чтобы его задобрить и не поднимать шум.

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Тем не менее преподавательница нашла в себе силы признать вину. "Поскольку я взрослый человек, а он был всего лишь подростком, это моя вина, и я полностью беру на себя ответственность", — заявляла она. Теперь Берс приговорили к двум годам лишения свободы, а её имя до конца жизни должно числиться в реестре сексуальных преступников.

Фото © Twitter / midpointmall