Полицейские показали фото спальни девочки, от которого при ближайшем рассмотрении бросает в дрожь

В "Твиттере" нью-йоркской полиции появилась запись о том, что им удалось арестовать одного из виновных в перестрелке в Гарлеме. К посту правоохранители прикрепили ничем не примечательное фото детской комнаты. Но при ближайшем рассмотрении оно кажется жутким.

Фото © Twitter / NYPD30Pct

В стене над кроватью, над которой расположились игрушки, зияет дыра от пули. Беспорядочная стрельба на улице едва не обернулась настоящим кошмаром и могла стоить жизни невинному ребёнку.

Каждый раз, когда вы слышите о стрельбе, подумайте об этой шальной пуле, которая попала в спальню маленькой девочки. К счастью, никто не пострадал. Спасибо нашим полицейским и детективам за то, что арестовали одного из виновных Из поста в полиции Нью-Йорка в "Твиттере"

Фото © Twitter / NYPD30Pct

53-летний веб-дизайнер Родни Миллер, отец девочки, рассказал, что в роковой момент услышал хлопок и сразу понял, что это пуля. А потом увидел дыры в диване, во входной двери, дверях ванной и спальни. А когда вошёл в комнату дочки, обнаружил пробитую стену. К счастью, малышки тогда не было дома и сам Родни тоже не пострадал.

Я вошёл в спальню и увидел пулю, застрявшую в стене над кроватью моей дочери. Она могла играть в своей комнате, она могла пойти в ванную, она могла сидеть на диване. Моя старшая дочь могла быть здесь. Моя внучка могла быть здесь Родни Миллер, отец девочки