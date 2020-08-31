30-летняя Татьяна Плаксина демонстрирует в "Инстаграме" не только свои картины, но и откровенные снимки. Девушка выложила целую серию пикантных кадров, на одном из которых предстала топлес, облокотившись на фортепиано. Наследница звезды прикрыла грудь руками и внимательно смотрела в камеру. В подписи Татьяна, сбежавшая в США после скандала с матерью, отметила аккаунт Дональда Трампа, подписав: "Победа ждёт нас, господин президент".
За этим последовало ещё несколько фото, где на дочери "королевы шансона" было минимум одежды. Вскоре в одном из постов Татьяна объяснила своё поведение тем, что ей просто нравится сниматься голой.
А голый снимок правда кайф, я люблю сниматься голой — вообще, я люблю ходить голой — в чём Бог меня создал, так легче чувствовать Его Свет 🔥
Татьяна Плаксина
Напомним, что в начале 2020 года между Татьяной Плаксиной и Любовью Успенской разгорелся конфликт, после которого девушка уехала в США к отцу. Несколько месяцев между звёздной мамой и дочкой сохранялись напряжённые отношения. Однако недавно Татьяна снова стала выкладывать к себе на страницу фото родителей.
WOW-stars
Дочь Успенской выложила голые фото, заявив, что получает кайф от подобных съёмок
сегодня в 09:32
Смерть на дороге. 10 актёров советского кино, которые попали в страшные аварии с летальным исходом
вчера в 07:00
Хэлли Берри раскрыла, что ей позволяет оставаться такой же молодой и сексуальной в 54 года
29 августа, 12:00