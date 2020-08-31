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Дочь Успенской выложила голые фото, заявив, что получает кайф от подобных съёмок

30-летняя наследница звезды не стесняется своего тела.

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Фото © Instagram / pacha_tati

30-летняя Татьяна Плаксина демонстрирует в "Инстаграме" не только свои картины, но и откровенные снимки. Девушка выложила целую серию пикантных кадров, на одном из которых предстала топлес, облокотившись на фортепиано. Наследница звезды прикрыла грудь руками и внимательно смотрела в камеру. В подписи Татьяна, сбежавшая в США после скандала с матерью, отметила аккаунт Дональда Трампа, подписав: "Победа ждёт нас, господин президент".

Фото © Instagram / pacha_tati

За этим последовало ещё несколько фото, где на дочери "королевы шансона" было минимум одежды. Вскоре в одном из постов Татьяна объяснила своё поведение тем, что ей просто нравится сниматься голой.

Фото © Instagram / pacha_tati

А голый снимок правда кайф, я люблю сниматься голой — вообще, я люблю ходить голой — в чём Бог меня создал, так легче чувствовать Его Свет 🔥

Татьяна Плаксина

Фото © Instagram / pacha_tati

Напомним, что в начале 2020 года между Татьяной Плаксиной и Любовью Успенской разгорелся конфликт, после которого девушка уехала в США к отцу. Несколько месяцев между звёздной мамой и дочкой сохранялись напряжённые отношения. Однако недавно Татьяна снова стала выкладывать к себе на страницу фото родителей.

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