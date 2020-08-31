Дочь Успенской выложила голые фото, заявив, что получает кайф от подобных съёмок

30-летняя Татьяна Плаксина демонстрирует в "Инстаграме" не только свои картины, но и откровенные снимки. Девушка выложила целую серию пикантных кадров, на одном из которых предстала топлес, облокотившись на фортепиано. Наследница звезды прикрыла грудь руками и внимательно смотрела в камеру. В подписи Татьяна, сбежавшая в США после скандала с матерью, отметила аккаунт Дональда Трампа, подписав: "Победа ждёт нас, господин президент".

Фото © Instagram / pacha_tati

За этим последовало ещё несколько фото, где на дочери "королевы шансона" было минимум одежды. Вскоре в одном из постов Татьяна объяснила своё поведение тем, что ей просто нравится сниматься голой.

Фото © Instagram / pacha_tati

А голый снимок правда кайф, я люблю сниматься голой — вообще, я люблю ходить голой — в чём Бог меня создал, так легче чувствовать Его Свет 🔥 Татьяна Плаксина

Фото © Instagram / pacha_tati