Дочь Успенской напугала даже мать записями в Instagram, заставив сомневаться в своей адекватности

В последнее время в инстаграме 30-летней Татьяны Плаксиной можно наблюдать небывалое оживление. Она публикует по несколько постов в день. Среди них — откровенные фотографии, картины и обращения к семье и звёздной маме, с которой у девушки был затяжной конфликт. "Я очень люблю свою семью. Я умру, чтобы защитить их", "Спокойной ночи, малыши. Больше не ругайтесь с вашей мамой. Мы же хотим, чтобы нам всем было хорошо", — писала Татьяна.

Фото © Instagram / pacha_tati

Только недавно сбежавшая в США к отцу Татьяна обвиняла Успенскую в том, что она "украла у дочери жизнь" и разрушила семью. А ранее заявляла, что певица якобы даже пыталась её убить. Но теперь девушка всё чаще пишет, что любит свою мать. При этом одно из признаний она сопроводила старым снимком с их совместным поцелуем, который вызвал бурные обсуждения после появления. Однако сама артистка осталась не в восторге от выходок дочери, заявив, что та сошла с ума.

Фото © Instagram / pacha_tati

Первая женщина, которую я поцеловала, была моя мама. Люблю тебя, мама. Благодаря тебе у меня есть силы победить ВСЁ Татьяна Плаксина

Фото © Instagram / pacha_tati